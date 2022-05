Pod maskou skrýva démonov. Brankár Nashvillu trpí psychickou poruchou

Nashville vystrelil len 26-krát. Aj tak do poslednej chvíle siahal na výhru.

NASHVILLE. Keď v noci chytal jednu strelu za druhou, Nashville dúfal v prvú výhru v tohtoročnom play off. Brankár Predators Connor Ingram doviedol svoje mužstvo do predĺženia.

"Ako dieťa snívate o tom, že dostanete možnosť chytať v play off pred publikom, aké je tu," vravel po stretnutí, na ktorom boli prítomní aj jeho rodičia. "Bola to zábava."

Pre dvadsaťpäťročného brankára išlo o jeho vôbec prvý štart v play off NHL v kariére.

Slovami chvály na svojho oponenta nešetril ani Darcy Kuemper, brankár Colorada.

"Chytal vynikajúco. Do brány sa postavil ako neskúsený, no bolo vidieť, že je pripravený. Naši strelci to mali ťažké," priznal.