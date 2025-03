Nikdy nebol draftovaný. Kanadský útočník podpísal s Columbusom dlhoročnú zmluvu

COLUMBUS. Americký hokejový klub Columbus Blue Jackets podpísal nový šesťročný kontrakt s útočníkom Mathieuom Olivierom v celkovej hodnote 18 miliónov dolárov.

Zmluva vojde v platnosť v nasledujúcej sezóne a potrvá do ročníka 2030/31.

Dvadsaťosemročný Olivier neprešiel draftom, no po kariére v kanadskej juniorskej QMJHL mu dal šancu Nashville. V jeho drese okúsil NHL, no príliš sa nepresadil a v roku 2022 zamieril do Columbusu.