VIDEO: Chromiak si drží parádnu formu. V AHL zahviezdil tromi asistenciami

Martin Chromiak (uprostred) sa teší z gólu
Martin Chromiak (uprostred) sa teší z gólu (Autor: ontarioreign.com)
TASR|15. jan 2026 o 08:38
Bodovali aj Sýkora a Pekarčík.

Slovenský hokejista Martin Chromiak sa troma asistenciami podieľal na víťazstve Ontaria nad Coloradom 4:3 po nájazdoch v nočnom zápase nižšej zámorskej súťaže AHL.

Dvadsaťtriročný útočník potvrdil svoju formu gólovými prihrávkami na všetky tri presné zásahy Reign a po 37 odohratých dueloch má na konte 28 bodov (15+13).

VIDEO: Zostrih zápasu Ontario - Colorado

Asistenciu si pripísal aj Chromiakov krajan Adam Sýkora, ktorého Hartford vyhral na ľade Hersey 3:2 po predĺžení.

Dvadsaťjedenročný útočník zaznamenal 15. bod v sezóne, po 35 stretnutiach má bilanciu sedem gólov a osem asistencií.

Asistoval aj Juraj Pekarčík, pre ktorého to bol 17. bod v prebiehajúcom ročníku. Springfield však prehral v Charlotte vysoko 2:8.

V juniorskej WHL prispel Matúš Lisý dvoma asistenciami k víťazstvu Red Deer nad Lethbridge 4:3. Osemnásťročný obranca má po 33 zápasoch na konte 11 bodov (3+8).

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    dnes 08:38|1
