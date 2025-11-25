IIHF bude chrániť hráčov počas turnaja. Profiliga k tomuto kroku tiež pristúpi

Na nadchádzajúcich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo budú všetci hokejisti povinne nosiť chrániče krku.
Pre web televíznej stanice ESPN to potvrdil zdroj z vedenia zámorskej NHL.
Uvedený krok nadväzuje na predvlaňajšiu tragickú smrť Američana Adama Johnsona, ktorý zomrel po zranení krku od čepele korčule počas zápasu v anglickom Sheffielde.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) už v decembri 2023 avizovala, že chrániče krku budú povinné na všetkých úrovniach hokeja, no termín zavedenia na najvyššej úrovni nebol stanovený pre problémy s dodávkami výstroja.
Teraz, tri mesiace pred začiatkom olympiády, konečne stanovili presný termín zavedenia tohto pravidla.
Na ZOH 2026 sa prvýkrát od roku 2014 predstavia hráči z NHL. V profilige chrániče krku nie sú povinné, hoci niektorí hráči ich po smrti Johnsona začali používať.
VIDEO: Záznam finálového zápasu zo Soči - Kanada proti Švédsku
Od sezóny 2026/2027 budú musieť chrániče krku nosiť všetci noví hráči NHL, keďže to vyplýva z novej kolektívnej zmluvy.
Hráči, ktorí už v NHL hrali pred touto sezónou, budú mať možnosť voľby.
Hokejové zápasy na olympiáde sa začnú 5. februára.