IIHF bude chrániť hráčov počas turnaja. Profiliga k tomuto kroku tiež pristúpi

Fíni počas ZOH 2022 (ilustračná fotografia).
Fíni počas ZOH 2022 (ilustračná fotografia). (Autor: SITA/AP)
SITA|25. nov 2025 o 09:59
Uvedený krok nadväzuje na predvlaňajšiu tragickú smrť Američana Adama Johnsona.

Na nadchádzajúcich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo budú všetci hokejisti povinne nosiť chrániče krku.

Pre web televíznej stanice ESPN to potvrdil zdroj z vedenia zámorskej NHL.

Uvedený krok nadväzuje na predvlaňajšiu tragickú smrť Američana Adama Johnsona, ktorý zomrel po zranení krku od čepele korčule počas zápasu v anglickom Sheffielde.

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) už v decembri 2023 avizovala, že chrániče krku budú povinné na všetkých úrovniach hokeja, no termín zavedenia na najvyššej úrovni nebol stanovený pre problémy s dodávkami výstroja.

Teraz, tri mesiace pred začiatkom olympiády, konečne stanovili presný termín zavedenia tohto pravidla.

Na ZOH 2026 sa prvýkrát od roku 2014 predstavia hráči z NHL. V profilige chrániče krku nie sú povinné, hoci niektorí hráči ich po smrti Johnsona začali používať.

VIDEO: Záznam finálového zápasu zo Soči - Kanada proti Švédsku


Od sezóny 2026/2027 budú musieť chrániče krku nosiť všetci noví hráči NHL, keďže to vyplýva z novej kolektívnej zmluvy.

Hráči, ktorí už v NHL hrali pred touto sezónou, budú mať možnosť voľby.

Hokejové zápasy na olympiáde sa začnú 5. februára.

