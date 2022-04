Patrí k nebezpečným strelcom. Winnipeg Jets podpísali zmluvu s talentom

WINNIPEG. Klub NHL Winnipeg Jets a talentovaný útočník Chaz Lucius sa dohodli na podpise prvého profesionálneho kontraktu. Krok prišiel potom, čo Jets stratili nádej postúpiť do play off.

Osemnásťročný center sa s klubom dohodol na trojročnej zmluve, podľa ktorej by mal zo stropu Winnipegu ukrajovať 925 tisíc dolárov. K platu by mal dostať aj bonusy, no presné detaily zatiaľ neboli zverejnené.

Osemnásťročného amerického centra si "stíhačky" vybrali v drafte v roku 2021 z celkovej 18. pozície. Sezónu po drafte strávil v NCAA, za Minnesotu strelil 9 gólov a pridal 10 asistencií v 24 dueloch.