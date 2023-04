Bizár všetkých bizárov. Prezident asociácie kritizoval rozhodcov, ktorým šéfuje

Gól z hry padol až v úvode tretej tretiny druhého stretnutia. Išlo o historicky najdlhšie čakanie na gól z hry v sérii play off extraligy.

Majiteľ domáceho klubu smeroval po záverečnom hvizde k šatniam rozhodcov. Zasypal ich spŕškou vulgarizmov.

Dalo by sa hovoriť o bežnej súčasti prejavov vyhrotených emócií. Ak by nepadli slová o korupcii rozhodcov, a to priamo od prezidenta asociácie, ktorá im šéfuje.

Hrozila bitka

Gólový hrdina stretnutia ešte niekoľko hodín pred zápasom nevedel, že sa objaví na ľade. Na súpiske však po dlhom čase chýbal rekordman.