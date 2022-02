Česká hviezda je v izolácii. Tréner verí, že stihne piatkový tréning

PEKING. Česká hokejová reprezentácia má po prílete do dejiska zimných olympijských hier 2022 problém, pozitívny test na koronavírus mal hviezdny útočník David Krejčí a okrem neho aj náhradník Jan Ščotka.

"David Krejčí a jeho najbližšie kontakty zostali v dedine. Myslím si, že to nič neznamená, pretože to isté sa nám už stalo s Tomášom Hykom. Dúfam, že je to len jedna vystrelená hodnota,“ povedal Pešán podľa iDnes.cz.

"Otestujeme ho ešte dnes večer a aj zajtra ráno. Verím, že už v piatok nebude na tréningu chýbať," poznamenal Pešán podľa AP.