Prehrávali o tri góly a nezabalili to. To je najviac, čo môžete chcieť, jasá tréner Česka

Znie to až neuveriteľne. Českí hokejisti zvládli takmer nemožné. V predposlednej minúte zápasu o bronz na MS do 20 rokov 2024 strelili 4 góly v priebehu 50 sekúnd a nad Fínmi vyhrali 8:5.

“Cítil som z hráčov a z lídrov, že to nezabalili. To je to najviac, čo od hráčov môžete chcieť. Lebo keď vám to ide, tak vie hrať každý,” hovoril po víťazstve tréner Patrik Augusta, ktorého tvár hrala všetkými pozitívnymi emóciami.