Chára sa dočkal pocty. Je medzi finalistami ceny za oddanosť hokeju

Chára odohral v NHL už 24. sezónu počas ktorej oslávil 45. narodeniny. Iba osem hráčov zasiahlo do takému množstva sezón v profilige. Vo februári ustanovil rekord v počte odohraných zápasov obrancov. Záverečným stretnutí sezóny zaokrúhlim svoje resumé na 1680 duelov.

Slovenský hokejista bol nominovaným za tím New York Islanders a hlasujúci novinári ho posunuli do top trojky. Meno víťaza bude jasné počas večera NHL Awards, keď hráči dostanú individuálne ceny.

NEW YORK. Zdeno Chára je jedným z troch finalistov na Bill Masterton Memorial Trophy, ktorú získa hráč stelesňujúci vytrvalosť, športového ducha a oddanosť hokeju.

V ročníku 2021/22 odohral 72 duelov a získal 14 bodov. V obrannom páre nastupoval s 22-ročným Noahom Dobsonom, ktorý si svojho mentora chválil:

"Mladý chalan ako ja sa od neho môže naučiť veľa. Veľká vec je, že stále rozpráva. Na začiatku sezóny nám to spolu až tak nešlo. Ale on stále komunikuje a to mi veľmi pomohlo," povedal Dobson pre Newsday.