Presvedčil za tri mesiace. Colorado zdvojnásobilo plat osmičke draftu

Kontrakt v NHL na 17,25 milióna dolárov mu bude platiť do konca sezóny 2026/27.

DENVER. Americký hokejista Casey Mittelstadt podpísal novú trojročnú zmluvu s Coloradom Avalanche. Klub to oficiálne oznámil v utorok.

Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do Colorada v marci z Buffala Sabres výmenou za obrancu Bowena Byrama. Odvtedy odohral 29 zápasov s bilanciou sedem gólov a 12 asistencií.

"Casey sa výborne hodí do našej zostavy. V minulej sezóne bol veľký prínos pre naše mužstvo v základnej časti aj v play off. Je to veľmi dobre hrajúci center s dobrým prehľadom. Jeho hra sa zlepšuje každú sezónu a v tejto urobil mimoriadny pokrok," uviedol generálny manažér tímu Chris MacFarland.

Colorado je jeho druhým pôsobiskom. Kariéru rozbehol v Buffale, ktoré ho draftovalo v roku 2017 z ôsmej priečky.