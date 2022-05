Málokto im veril. New York Rangers postúpili do finále konferencie

NHL - play off - 2. kolo

New York Rangers postúpili do finále konferencie.

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Rangers oslavujú postup do finále konferencie. Do víťazného konca doviedli druhý siedmy zápas v tohtoročnom play off a ako prví našli recept na Carolinu v jej domácom prostredí.

Od začiatku boli tímom, ktorý šiel za výhrou. Boli omnoho efektívnejší. Vo 4. minúte otvoril skóre Adam Fox, o štyri minúty neskôr ho nasledoval Chris Kreider.

V druhej tretine prišiel zlomový bod duelu. "Hurikáni" prišli o Anttiho Raantu. Fínsky brankár opustil stretnutie v zjavných bolestiach a nahradil ho Pjotr Kočetkov, ktorého už po minúte gólom privítal Ryan Strome.