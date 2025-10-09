ONLINE: Carolina Hurricanes - New Jersey Devils dnes, NHL LIVE (Šimon Nemec)

CAROLINA. Hokejisti Caroliny Hurricanes a New Jersey Devils dnes v noci hrajú zápas novej sezóny NHL.
V zostave hostí by nemal chýbať ani slovenský obranca Šimon Nemec.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Carolina Hurricanes - New Jersey Devils dnes (hokej, NHL, základná časť, Šimon Nemec, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
10.10.2025 o 01:00
Carolina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NJ Devils
Prenos
New Jersey Devils
Generální manažer Tom Fitzgerald na začátku přípravy ujišťoval veřejnost, že podepsání kontraktu s Lukem Hughesem je na pořadu dne, a své slovo dodržel. Luke Hughes podepsal s Devils novou sedmiletou smlouvu, podle které si přijde na 63 mil. dolarů. Dvaadvacetiletý obránce byl chvilku volným hráčem, Devils si ho ovšem utéci nenechali. Loni odehrál během základní části 71 zápasů, během kterých nasbíral 44 bodů za 7 gólů a 37 asistencí. Fanoušci se mohou těšit i na Ondřeje Paláta.
Carolina Hurricanes
Carolina během léta přivedla dvě nové posily a obě dvě by si v dnešním zápase proti New Jersey měly odbýt v dresu Canes debut. Řeč je o dvojici hráčů K'Andre Miller a Nikolaj Ehlers. V sestavě Hurricanes by neměl chybět obránce Jaccob Slavin, kterého dělí jeden jediný bod od dosažení 300 bodů v kariéře NHL. V bráně se představí zkušený Frederik Andersen a záda mu zřejmě bude krýt mladíček Brandon Bussi, který odchytal několik zápasů v AHL, ale v NHL doposud žádný zápas zatím neodchytal.
Nová sezóna NHL je konečně tady a Carolina ji zahájí na domácím ledě proti New Jersey. Není to tak dávno, co se oba týmy střetly naposledy. Hurricanes a Devils se v dubnu potkali v prvním kole Stanley Cupu a Carolina vzájemnou sérii vyhrála 4:1 na zápasy. Od obou týmů se očekává, že budou bojovat o čelo Metropolitní divize, takže bychom měli být svědky kvalitního souboje dvou talentovaných týmů. Na začátku sezóny mohou být oba týmy trochu „zrezivělé“, ale třeba nás vyvedou z omylu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 01:00.
