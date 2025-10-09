V play-off bol produktívnejší ako Nash. Americký útočník sa rozlúči s kariérou ako hráč Columbusu

Cam Atkinson v drese Tampy Bay Lightning.
Cam Atkinson v drese Tampy Bay Lightning. (Autor: SITA/AP)
TASR|9. okt 2025 o 13:58
ShareTweet0

Tridsaťšesťročný hokejista je druhý v historickej tabuľke produktivity klubu.

COLUMBUS. Americký hokejista Cam Atkinson sa lúči s profesionálnou kariérou.

Tridsaťšesťročný útočník ju ukončí v drese Columbusu Blue Jackets, teda v tíme, v ktorom odštartoval svoju cestu v NHL.

Klub z Ohia na svojom webe oznámil, že Atkinson podpíše 16. októbra jednodňovú zmluvu pred zápasom s Coloradom Avalanche, ktorý bude jeho rozlúčkový.

Atkinson tak oficiálne ukončí aktívnu činnosť ako člen organizácie, v ktorej odohral desať sezón.

Za Columbus nastrieľal 213 gólov a nazbieral 402 bodov v 627 zápasoch, čím sa zaradil na druhé miesto v historickej produktivite klubu za Ricka Nasha.

V play off bol ešte výraznejší a s 10 gólmi a 26 bodmi v 35 dueloch je historicky najproduktívnejší hráč organizácie.

V minulej sezóne nastupoval za Tampu Bay, v 39 zápasoch strelil štyri góly a pridal päť asistencií. Svoju najlepšiu sezónu v NHL zažil v ročníku 2018/19, keď v drese Blue Jackets strelil 41 gólov a získal 69 bodov.

V minulosti hral aj za Philadelphiu Flyers. Celkovo počas 13-ročnej kariéry v NHL zaznamenal 253 gólov a 236 asistencií v 809 zápasoch základnej časti.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

David Tomášek počas debutu v NHL.
David Tomášek počas debutu v NHL.
Má 29 rokov a debutoval v NHL. Neznámy Čech nastúpil po boku McDavida
Martin Turčin|dnes 14:40|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»V play-off bol produktívnejší ako Nash. Americký útočník sa rozlúči s kariérou ako hráč Columbusu