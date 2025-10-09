V play-off bol produktívnejší ako Nash. Americký útočník sa rozlúči s kariérou ako hráč Columbusu

COLUMBUS. Americký hokejista Cam Atkinson sa lúči s profesionálnou kariérou.
Tridsaťšesťročný útočník ju ukončí v drese Columbusu Blue Jackets, teda v tíme, v ktorom odštartoval svoju cestu v NHL.
Klub z Ohia na svojom webe oznámil, že Atkinson podpíše 16. októbra jednodňovú zmluvu pred zápasom s Coloradom Avalanche, ktorý bude jeho rozlúčkový.
Atkinson tak oficiálne ukončí aktívnu činnosť ako člen organizácie, v ktorej odohral desať sezón.
Za Columbus nastrieľal 213 gólov a nazbieral 402 bodov v 627 zápasoch, čím sa zaradil na druhé miesto v historickej produktivite klubu za Ricka Nasha.
V play off bol ešte výraznejší a s 10 gólmi a 26 bodmi v 35 dueloch je historicky najproduktívnejší hráč organizácie.
V minulej sezóne nastupoval za Tampu Bay, v 39 zápasoch strelil štyri góly a pridal päť asistencií. Svoju najlepšiu sezónu v NHL zažil v ročníku 2018/19, keď v drese Blue Jackets strelil 41 gólov a získal 69 bodov.
V minulosti hral aj za Philadelphiu Flyers. Celkovo počas 13-ročnej kariéry v NHL zaznamenal 253 gólov a 236 asistencií v 809 zápasoch základnej časti.
