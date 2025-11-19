Calgary reaguje na zranenia. Získalo útočníka, ktorého v Bostone už nechceli

CALGARY. Klub NHL Calgary Flames si stiahol z waiver listiny amerického hokejistu Johnnyho Beechera. Dvadsaťštyriročného útočníka na ňu predtým zapísal Boston Bruins.
Beecher odohral v sezóne 2024/2025 za Bruins 78 zápasov, v ktorých nazbieral tri góly a osem asistencií.
V tomto ročníku strelil jeden gól v šiestich dueloch v drese Bostonu. Teraz putuje do organizácie Flames, kde sa otvorili okná v zostave po zraneniach slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka.
V utorok pribudli na waiver listinu ďalšie dve nové mená. Pittsburgh na ňu umiestnil útočníka Philipa Tomasina a Philadelphia obrancu Maxenca Guenettea, ktorého krátko predtým získala z Ottawy výmenou za iného zadáka Dennisa Gilberta.
Flyers podpísali s Guenettom ročný dvojcestný kontrakt a plánujú ho presunúť do farmárskeho tímu Lehigh Valley Phantoms (AHL).
Dvadsaťštyriročný Tomasino naznačil v minulej sezóne po výmene z Nashvillu do Pittsburghu, že by mohol byť mladou nádejou v útoku Penguins. V 50 stretnutiach v drese „tučniakov“ zaznamenal 23 bodov za 11 gólov a 12 asistencie.
V tomto ročníku si však nedokázal udržať miesto v zostave a odohral len deväť zápasov so ziskom jednej asistencie. Informácie priniesol portál TSN.ca.
