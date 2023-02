Calgary hľadá posilu do útoku. Pribudne Ružičkovi ďalšia konkurencia?

CALGARY. Generálny manažér Calgary Flames pre The Athletic potvrdil, že hľadá posilu do útoku. Chcel by zaručiť, že jeho tím bude pred play off nebezpečnejší.

"Ako som už vravel, áno, hľadáme útočníka. Zároveň som vravel, že neviem, či to bude hráč z našej organizácie alebo odinakiaľ. Stále sa však dívame na hráčov v našom klube a pýtame sa. Je tu niekto, kto by mohol prísť?" tvrdí Brad Treliving.

Chce zlepšenie útoku. Zatiaľ sa nerozhodol, akým spôsobom ho vykonať. So súčasnou situáciou očividne nie je stopercentne spokojný a nepomohli tomu ani mladíci Jakob Pelletier či Walker Duehr.