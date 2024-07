Calgary Flames začali s výstavbou novej arény. Ukázali, ako bude vyzerať

Hala by mala byť pripravená na sezónu 2027/28, čo by znamenalo, že "plamene" odohrajú v Scotiabank Saddledome ešte tri ročníky. Zmestiť by sa do nej malo 18 400 divákov.

Flames by mali v Calgary podľa nedávno podpísanej spolupráce zostať minimálne najbližších 35 rokov. Dovtedy by im mala slúžiť práve nová aréna, ktorej výstavba bude stáť 1,2 miliardy dolárov.