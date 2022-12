Patnáctimiliónový brankář chytá na farmě. Kdy se vrátí do LA?

Petersen do zápasu proti Seattlu naskočil ze střídačky, když střídal kolegu Quicka, ve zbytku zápasu ale dostal 4 góly ze 16 střel a hned po skončení zápasu byl zcela pochopitelně rozezlený.

Waiverem prošel 28letý gólman aniž by vzbudil zájem u konkurence a byl tedy přeřazen na farmu do Ontaria. Za ni naskončil zatím do čtyř zápasů, ve třech z nich slavil výhry.