VIDEO: Legendárny obranca odohral jubilejný zápas. Rebríčku kraľuje Chára

DENVER. Hokejový obranca Brent Burns sa zapísal do histórie NHL. Štyridsaťročný Kanaďan odohral ako 23. hráč a ôsmy zadák v profilige 1500 zápasov.
Jeho Colorado Avalanche prehralo v noci na nedeľu doma s Dallasom Stars 4:5 po nájazdoch.
Burns bol vo svojom jubilejnom zápase na ľade viac ako 20 minút, mal jednu asistenciu, dva mínusové body a tri strely na bránku.
Celkovo nazbieral v základnej časti 911 bodov za 261 gólov a 650 asistencií. V počte gólov je medzi obrancami na deviatom mieste histórie, je štrnásty v počte asistencií a dvanásty najproduktívnejší.
Najviac zápasov v histórii NHL medzi obrancami odohral Slovák Zdeno Chára, ktorý ich absolvoval 1680. Celkovo odohral najviac duelov v NHL útočník Patrick Marleau (1779).
VIDEO: Zostrih zápasu Dallas - Colorado
Burns si pripísal 453 štartov za Minnesotu Wild, 798 za San Jose Sharks, 246 za Carolinu Hurricanes a tri za Avalanche.
Spomedzi aktívnych hráčov je obrovitý zadák jediným, ktorý nastúpil v základnej časti NHL na 1500 duelov a zároveň natiahol svoju sériu bez vynechaného zápasu na 928.
Je to najdlhšia aktívna séria v NHL. Burns naposledy vynechal zápas v novembri 2013.
