VIDEO: Legendárny obranca odohral jubilejný zápas. Rebríčku kraľuje Chára

Brent Burns.
Brent Burns. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. okt 2025 o 10:59
ShareTweet0

Celkovo nazbieral v základnej časti 911 bodov za 261 gólov a 650 asistencií.

DENVER. Hokejový obranca Brent Burns sa zapísal do histórie NHL. Štyridsaťročný Kanaďan odohral ako 23. hráč a ôsmy zadák v profilige 1500 zápasov.

Jeho Colorado Avalanche prehralo v noci na nedeľu doma s Dallasom Stars 4:5 po nájazdoch.

Burns bol vo svojom jubilejnom zápase na ľade viac ako 20 minút, mal jednu asistenciu, dva mínusové body a tri strely na bránku.

Celkovo nazbieral v základnej časti 911 bodov za 261 gólov a 650 asistencií. V počte gólov je medzi obrancami na deviatom mieste histórie, je štrnásty v počte asistencií a dvanásty najproduktívnejší.

Najviac zápasov v histórii NHL medzi obrancami odohral Slovák Zdeno Chára, ktorý ich absolvoval 1680. Celkovo odohral najviac duelov v NHL útočník Patrick Marleau (1779).

VIDEO: Zostrih zápasu Dallas - Colorado

Burns si pripísal 453 štartov za Minnesotu Wild, 798 za San Jose Sharks, 246 za Carolinu Hurricanes a tri za Avalanche.

Spomedzi aktívnych hráčov je obrovitý zadák jediným, ktorý nastúpil v základnej časti NHL na 1500 duelov a zároveň natiahol svoju sériu bez vynechaného zápasu na 928.

Je to najdlhšia aktívna séria v NHL. Burns naposledy vynechal zápas v novembri 2013.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Quinn Hughes a David Tomášek.
Quinn Hughes a David Tomášek.
Znamená to pre neho veľa. Američan vytvoril klubový rekord Vancouveru
dnes 11:49
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Legendárny obranca odohral jubilejný zápas. Rebríčku kraľuje Chára