Burns sa zapísal do histórie NHL. Ako prvý obranca odohral tisíc zápasov v rade

Brent Burns odohral ako prvý obranca v histórii NHL tisícku stretnutí v rade bez prerušenia.
Štyridsaťjedenročný Kanaďan jubileum oslávil v sobotu a spoluhráči z Colorada mu ho spríjemnili víťazstvom.
Burns novinárom povedal, že o míľniku začal rozmýšľať až tak zhruba pred dvadsiatimi zápasmi.
"Je to pekné. A výnimočné, "uviedol Burns po víťazstve v Dallase 2:0, ktoré hosťom zabezpečil Nečas.
Kanadský bek nechýbal v zostave svojich tímov 12 rokov a 138 dní. Od novembra 2013. Odvtedy uplynulo 4517 dní. Napríklad Nečasovi vtedy bolo štrnásť rokov.
"Začnete rozmýšľať o týchto veciach a o všetkom, čo na svojej ceste obetujete, a tiež o sebe. Tisíc je v tejto lige fakt veľa. Hokej je hrozne rýchly, deje sa toho toľko.
Ale nikdy som nad tým veľmi nerozmýšľal, až tak pred dvadsiatimi tridsiatimi zápasmi, pretože som vedel, že na niečo také je potrebné neskutočné šťastie, "opísal Burns.
Celkovo v sobotu odohral vo svojej 22. sezóne v NHL 1572. duel.
Keď si predĺži kariéru aj na budúcu sezónu, môže majster sveta z Prahy 2015 a najlepší obranca ligy z roku 2017 atakovať absolútny rekord útočníka Phila Kessela, ktorý odohral bez prerušenia 1064 stretnutí základnej časti medzi rokmi 2009 a 2023.
Obdiv zožal Burns zo všetkých strán.
"Je to stále ten istý chlap, ktorého sledujeme už tak dlho, a robí tie isté veci. Viete si predstaviť všetky tie zranenia, ktoré on prežil a ostatných by pravdepodobne vyradili zo hry na týždne, mesiace. A on s nimi hrá, akoby to nič nebolo. Je to fakt neuveriteľné," povedal tréner Avalanche Jared Bednar.
