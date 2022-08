Vegas si vybrali brankársku jednotku. V NHL má len 20 zápasov

"Za ním máme aj ďalších chalanov pripravených ísť do toho, pretože sa nedá odchytať každý zápas v tejto lige. Takto chceme pracovať s Loganom a dúfame, že v tejto úlohe obstojí."

"Stratiť pozíciu jednotky si môže len on sám, bol tu najviac a navyše ani náhradník Laurent Brossoit zrejme nebude pripravený," povedal o Thompsonovi nový tréner Vegas Bruce Cassidy.

Chcú ho využívať v tandeme s Laurenom Brossoitom. Do sezóny totiž nenastúpi Robin Lehner, ktorý zaberal bránu Golden Knights doteraz. Podstúpi náročnú operáciu.

VEGAS. Brankárskou jednotkou Vegas Golden Knights bude Logan Thompson. Povedal to manažér tímu Kelly McCrimmon.

Jeho dvojku by mal robiť Laurent Brossoit. Jeho začiatok sezóny je ale otázny, minulý ročník nedokončil z dôvodu zranenia.

"Potrebujeme, aby sa dostal do Vegas, aby sme definitívne vedeli povedať, čo ďalej," povedal generálny manažér Kelly McCrimmon. "Príde koncom mesiaca, budeme mať čas s ním pracovať a adresovať problémy."

Ak Brossoit nebude pripravený v čase začiatku sezóny, náhradníkom by mal byť Michael Hutchinson.

Vegas Golden Knights sa budú chcieť vrátiť do vyraďovacích bojov. Minulý rok im to nakoniec nevyšlo. Aj teraz sú považovaný za tím, ktorý by mal postúpiť. Logan Thompson má byť súčasťou tohto návratu.

"Logan hral skvele na konci minulej sezóny. Zápasili sme so zraneniami a on mal veľa zodpovednosti a musel chytať v zápasoch po sebe na rôznych miestach," chválil brankára spoluhráč Jack Eichel.

"Myslím si, že si získal mnoho rešpektu od chalanov v kabíne vďaka spôsobu, akým hral a veríme mu aj v budúcom ročníku."

Brankár v januári podpísal nový dvojcestný trojročný kontrakt, ktorý mu vynesie 766 667 dolárov ročne a do platnosti vstúpi v sezóne 2022/23.