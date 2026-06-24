Chicago stavia na budúcnosť. Pred víkendovým draftom získalo mladého obrancu

Obranca tímu Buffalo Sabres Bowen Byram (4)
Obranca tímu Buffalo Sabres Bowen Byram (4) (Autor: TASR/AP)
TASR|24. jún 2026 o 07:13
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Byram bol štvorkou draftu 2019 a s Coloradom získal v roku 2022 Stanleyho pohár.

Klub zámorskej hokejovej NHL Buffalo Sabres poslal obrancu Bowena Byrama a útočníka Jordana Greenwaya do Chicaga Blackhawks.

Výmenou získal štvrtý a 45. výber vo víkendovom drafte NHL a obrancu Louisa Creviera. Informoval o tom hokejový expert stanice TSN Chris Johnston.

Dvadsaťpäťročný Byram zaznamenal v uplynulej sezóne 11 gólov a 42 bodov v 82 zápasoch základnej časti.

V play off pridal štyri góly a sedem bodov v 13 dueloch. Kanadský obranca vstupuje do posledného roku dvojročného kontraktu v hodnote 12,5 milióna dolárov a po sezóne 2026/2027 sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.

Sabres ho získali v marci 2024 z Colorada Avalanche výmenou za Caseyho Mittelstadta.

Byram bol štvorkou draftu 2019 a v NHL odohral spolu 328 zápasov za Colorado a Buffalo so ziskom 44 gólov a 152 bodov.

S Avalanche získal v roku 2022 Stanleyho pohár. Dvadsaťdeväťročný Greenway nazbieral v minulej sezóne gól a šesť bodov v 40 stretnutiach, v play off pridal dva góly a tri asistencie.

Do NHL ho draftovala Minnesota Wild v roku 2015 z celkovej 50. pozície.

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William Eklund (72) počas hokejového zápasu NHL proti tímu Edmonton Oilers.
William Eklund (72) počas hokejového zápasu NHL proti tímu Edmonton Oilers.
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