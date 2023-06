Majiteľa Vegas označovali za blázna. Mal nereálny cieľ, je krok od jeho splnenia

Krok rozšíriť najslávnejšiu hokejovú ligu sveta do púšte v Nevade bol, pochopiteľne, biznis ťah. Vedenie NHL rozmýšľa nad súťažou ako nad produktom. Preto drží Arizonu nad vodou napriek všetkým problémom a preto sa fanúšikovia v Quebecu márne dožadujú návratu Nordiques.

VEGAS. Keď Vegas Golden Knights vstúpili v roku 2017 do NHL, boli veľkým otáznikom. V prvom rade sa s nimi príliš nepočítalo, lebo boli expanznou organizáciou. V druhom rade, Las Vegas nebolo práve tradičným hokejovým či športovým trhom.

Obavy, že je púšť pre NHL zakliatym miestom, sa rýchlo vyparili. Kým v Sonorskej púšti, na ktorej stojí mesto Phoenix, to dlhodobo nefunguje, v Mohavskej púšti, rozlohou väčšej ako celé Slovensko, akoby boli pre hokej najpriaznivejšie podmienky.

Jeho vyhliadky boli na šesť rokov. A táto šesťročnica sa práve končí. Nový klub priviedol do ligy s cieľom vyhrať najneskôr do konca sezóny 2022/23 Stanley Cup.

Golden Knights nepotrebovali ani tak dobrý hokej ako dobrú šou. A práve na tú nalákali svojich fanúšikov. Keďže sa už v prvej sezóne šokujúco dostali do finále Stanley Cupu, postavili pevné základy, aby odvážny cieľ splnili.

Las Vegas a hokej je spojenie, ktorému to od začiatku „klape“. Píše sa ich šiesta sezóna v lige. Päťkrát postúpili do play-off, štyrikrát medzi najlepšiu štvoricu a dvakrát do finále o Stanleyho pohár.

Dokážu to aj bez Gretzkého?

Dnes už niet pochýb, že sú Golden Knights jedným z najlepších expanzných tímov v dejinách NHL. V priebehu prvých šiestich sezón v súťaži vyhrali Stanley Cup iba Edmonton Oilers.

Ich história sa však v mnohom odlišuje. Áno, v NHL síce začali hrať v ročníku 1979/80, avšak predtým pôsobili sedem rokov v konkurenčnej World Hockey Association.

Do Národnej hokejovej ligy navyše vstúpili s veľkým esom. V ich radoch už pôsobil mladík menom Wayne Gretzky, o ktorom nik nepochyboval, že sa zaradí k najlepším v hokejových dejinách.