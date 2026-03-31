Handzušova škola žnie úspechy. Banskobystrická juniorka obhájila zisk titulu

Extraliga juniorov - 3. zápas finále
MMHK Nitra - Barani Banská Bystrica 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
Góly: 3. a 46. Belluš, 7. Halabuk, 7. Čunderlík, 57. Paučík
/konečný stav série: 0:3, Banská Bystrica získala titul/
Hokejisti Banskej Bystrice obhájili titul v extralige juniorov v sezóne 2025/26.
Barani vo finálovej sérii zdolali Nitru hladko 3:0 na zápasy, v rozhodujúcom zvíťazili na ľade súpera 5:0.
Banskobystričania vstúpili do play-off v pozícii víťazov základnej časti a pozíciu prvého nasadeného tímu potvrdili aj vo vyraďovacej časti. Vo štvrťfinále vyradili Poprad 3:0 na zápasy, v semifinále eliminovali Trenčín 3:2 na zápasy.
Rozhodujúcu úlohu na ceste za titulom zohral iba 15-ročný center Patrik Šušoliak. Mladý talent nebodoval iba v jednom zápase play-off a napokon si udržal priemer bodu na zápas. V jedenástich dueloch strelil 3 góly a pridal 8 asistencií.
Obhajoba titulu banskobystrických juniorov je tak ďalším výsledkom práce Michala Handzuša.
Bývalý slovenský reprezentant a víťaz Stanleyho pohára stojí od roku 2020 za projektom BARANI – Hokejová škola Michala Handzuša, ktorý zastrešuje mládežnícky hokej v meste.
Bronzové medaily získali juniori Dukly Trenčín, ktorí v sérii o tretie miesto zdolali Zvolen.