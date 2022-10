Pohronské derby malo dramatický koniec i skvelú atmosféru, Rahm sa vrátil na známe miesto

Viedli 3:2, lenže domáci odvolali brankára a v šestici sa im podarilo vyrovnať na 3:3. A nielen to, v predĺžení dokonca rozhodli o výhre 4:3 a zisku dvoch bodov.

Inkasovať tesne pred koncom riadneho hracieho času vyrovnávajúci gól je vždy určitou ranou pre tím, ktorý vyhráva. Musíte sa s tým vyrovnať a duel otočiť na svoju stranu. My sme to nedokázali, čo je škoda,“ otvorene hovoril o príčinách nezdaru autor tretieho zvolenského gólu Václav Stupka a k samotnému derby ešte poznamenal:

„Bol to pre mňa skvelý pocit a zábava hrať proti bývalým spoluhráčom. Dosiahli sme veľké víťazstvo. Atmosféra pripomínala finálový zápas play off. Fanúšikovia nás hnali dopredu, pozdvihli náš výkon a vďaka ním sme mali extra energiu, ktorá nám dopomohla otočiť tento zápas,“ povedal švédsky gólman už v drese ´baranov´.

„Hralo sa hore – dole. Hokej musel byť pre diváka atraktívny. Oba tímy sú kvalitné, bol to navyše derby zápas, takže aj emócie boli správne vybičované. Vyzdvihnúť treba aj výbornú atmosféru.“

„Veľmi dobre zapadol, má už aj novú bystrickú masku. Je to vynikajúci chalan, neskutočný profík. Maká každý deň, ráno je na štadióne prvý a posledný odchádza. Sme za neho radi.“

„Presne pre tieto momenty sa hrá hokej, ide o dôležité body z domáceho zápasu v peknom derby. Atmosféra bola vynikajúca a týmto by som chcel pochváliť fanúšikov. Nielen našich, ale aj zvolenských, ktorí vytvárali úžasnú atmosféru počas celých 60 minút a užívali sme si to," poznamenal Výhonský a pokračoval:

"V hre boli lepšie aj horšie fázy, súper nám ukázal na čom musíme popracovať. Je to najmä obranné pásmo a chce to trochu pokoj na puku pri rozohrávke. Ale ukázali sa aj pozitíva, že si vieme vytvoriť šance a máme charakter, keďže sme bojovali až do konca.

Nepozerali sme sa na to, koľko času zostáva. Robili sme si stále svoju robotu a išli na ľad s jediným cieľom – skórovať,“ prezradil 28-ročný krídelník štvrtej banskobystrickej formácie.