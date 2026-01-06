Nitre nepomohol ani návrat Chrenka. Takto to nemôže pokračovať, vraví mladík

Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v Tipsport extralige v ôsmom zápase za sebou.
V pondelňajšom 36. kole zdolali na domácom ľade druhú Nitru 5:2 a priblížili sa jej tak na rozdiel dvoch bodov, keď sa posunuli v tabuľke na štvrté miesto.
Darí sa najmä prvej bystrickej formácii a tiež špeciálnej na presilovky. V oboch hrá útočník Dávid Šoltés, ktorý v súboji s Nitrou zaknihoval štyri kanadské body za dva góly a dve asistencie.
„Bol to náročný zápas, Nitra hrá dobre. Sme radi, že sme to zvládli za tri body, aj keď to určite nebolo ľahké. Musíme pokračovať v ťažkej robote, akú v poslednom čase odvádzame. Som rád, že som aj mojimi bodmi za góly a asistencie prispel k úspechu nášho tímu.
Hrám presilovky, od toho som tam. Je to teraz dobré, trénujeme presilovky v podstate na dennej báze a sme radi, že nám vychádzajú. Improvizujeme na nich, ide nám to. Súperom sa to potom ťažko bráni. Budeme sa snažiť, aby táto víťazná séria trvala čo najdlhšie.“
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Nitra
Banskobystričania v dueli proti ´corgoňom´ využili všetky tri presilovky a v ich využívaní patria k najlepším mužstvám.
Nitrania sú v odlišnej situácii. Prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch, na vedúci Slovan Bratislava strácajú už sedem bodov a pred tretími Košicami a štvrtou Banskou Bystricou sa im náskok scvrkol na rozdiel dvoch bodov.
Stratu formy mužstva priznal aj 18-ročný útočník spod Zobora Tomáš Chrenko, ktorý sa vrátil po dlhej ceste z MS do 20 rokov zo zámoria v nedeľu večer a už v pondelok hral extraligový zápas pod Urpínom.
„Cesta trvala 27 hodín, pokým sme prišli zo zámoria na Slovensko. V nedeľu večer som sa išiel vyspať, našťastie som spal celú noc, ráno som potom išiel na rozkorčuľovanie. Nie v mojich veciach, lebo výstroj mám niekde v Amsterdame. A večer som išiel hrať. Cítil som sa však na ľade fit,“ opísal svoje pocity talentovaný útočník.
K prehre na bystrickom ľade uviedol: „Už keď som odchádzal na juniorský svetový šampionát, tak to bolo také kostrbaté. Teraz, keď som prišiel, tak mám pocit, že tu neťahajú všetci za jeden povraz, nedávajú do toho sto percent, teda že niekto to má na háku a furt sú srandičky, že sme druhí a nič sa nedeje.
Takto to nemôže pokračovať. Tento tím má naozaj kvalitu, aj preto je na takom mieste ako je. Takýmto prístupom to však môže ísť dole vodou a dnes podľa mňa už pretiekol pohár.“
Nitrianska šatňa bola po zápase v Banskej Bystrici dlho zavretá. Hráči si v nej mali čo povedať.
„Každý jeden sa postavil a povedal názor, že čo sa deje. Niektorí to povedali veľmi trefne a dúfam, že si každý vstúpi do svedomia a začne to inak,“ poodhalil Chrenko situáciu zo šatne, pričom sa otvorene vyjadril aj k odchodu spoluhráča Adama Nemca, ktorý Nitru opustil a zamieril do kanadskej juniorskej Ontario Hockey League.
Tam sa dohodol na spolupráci s klubom Sudbury Wolves: „Nie som rád, že odišiel. Dúfam, že spravil správne rozhodnutie, bude mi chýbať. Nebol spokojný s priestorom na ľade. Dúfa, že tam bude hrať viac. Chcel zostať v Nitre, ale zbehlo sa to tak, že odišiel. Mal som aj ja také chvíľky, že odídem, keď sme veľa nehrávali, no dúfam, že sa to tu zmení a budem hrať viac.“
