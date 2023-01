Sami sme si prehrali zápas, tvrdí Brejčák po prehre s Liptovským Mikulášom

„Neviem čo sa stalo v druhej tretine, ale nemôžeme takto hrať. To je neprípustné. Prvú tretinu sme nedali súperovi žiadnu šancu, nedovolili sme im nič, avšak v druhej tretine sme začali vymýšľať, komplikovať si to a dostali sme góly.

Nemôžeme takto hrať. V tretej tretine sme to chceli doháňať, ale sme sami urazili šťastenu tým našim prístupom. Nepadlo nám to tam.

Mohlo nám to padnúť, ale nepadlo,“ vravel po nečakanom obrate L. Mikuláša strelec druhého gólu Banskej Bystrice Rastislav Gašpar, pričom iba ťažko hľadal príčiny nepochopiteľného výpadku v strede zápasu: „V druhej tretine bol kameň úrazu v tom, že prišla jedna chyba, druhá chyba, nuž stane sa, ale to sa nemôže stávať. Musíme sa z tohto poučiť. Neviem, prečo to takto s Mikulášom hráme, bolo to takisto aj predtým u nich, toto sa nám nemôže stávať.“