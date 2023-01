Na tento hokejový víkend sa tak skoro nezabudne (píše Ondrej Rusnák)

To je čas, keď som mal dôjsť na komentátorskú pozíciu RTVS na Národnom futbalovom štadióne na Tehelnom poli, kde sa má už za hodinu začať posledný zápas medzi Slovanom Bratislava a HC Košice v rámci hokejového víkendu pod názvom Kaufland Winter Games.

Ondrej Rusnák (32) je bývalý hokejový útočník, ktorý hral o.i. za Slovan, Trenčín či Poprad. Bol členom slovenskej dvadsiatky, ktorá obsadila na MS 2009 štvrté miesto. Pre Sportnet pracuje ako hokejový insider. Ponúka rozhovory so zaujímavými ľuďmi, aj pohľad do zákulisia. Študuje na Vysokej škole manažmentu v Bratislave, je syn hokejovej legendy Dáriusa Rusnáka.

Dotyčný pán mal na starosti kvalitu ľadovej plochy, tej na ktorej sa za niekoľko minút má odohrať extraligový zápas pred najvyššou diváckou návštevou v histórii nášho hokeja.

Bol mokrý a premrznutý do špiku kostí a so zlomeným hlasom utrúsil: „Robíme čo môžeme, desať centimetrov dažďovej vody sme práve stiahli z klziska, ale to nepomôže, keď takto leje. Musí sa stať zázrak, aby sa hralo.“