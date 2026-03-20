Auston Matthews (34) opúšťa ľad po zranení. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
ČTK|20. mar 2026 o 09:52
ShareTweet0

Kapitán Toronta Auston Matthews podstúpil operáciu postranného väzu v kolene, ktoré mu poranil český obranca Radko Gudas z Anaheimu v zápase NHL v minulom týždni.

Americký hokejista, ktorý s kapitánskym céčkom doviedol tím USA k olympijskému zlatu v Miláne, podstúpil zákrok vo štvrtok v New Yorku.

Podľa zástupcov klubu Maple Leafs sa bude Matthews zotavovať zhruba dvanásť týždňov.

Pre Matthewsa sa sezóna skončila s pretrhnutým väzom v ľavej nohe minulý štvrtok, po tom, ako ho fauloval Gudas kolenom v druhej tretine.

Český obranca dostal trest na päť minút a do konca zápasu a následne dištanc na päť stretnutí. Do zostavy Anaheimu sa bude môcť vrátiť v utorok.

Dvadsaťosemročný Matthews, historicky najlepší strelec Toronta, zakončil túto sezónu NHL s bilanciou 27 gólov a 26 asistencií z 60 zápasov. Zápas s Anaheimom Maple Leafs vyhrali aj vďaka jeho gólu 6:4.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Auston Matthews (34) opúšťa ľad po zranení.
Auston Matthews (34) opúšťa ľad po zranení.
Matthews absolvoval po Gudasovom faule operáciu kolena. Zotavovať sa bude mesiace
dnes 09:52
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Matthews absolvoval po Gudasovom faule operáciu kolena. Zotavovať sa bude mesiace