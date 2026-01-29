Panarin už v Rangers nie je vítaný. Klub ho vynechal zo zostavy a chce ho vymeniť

Vedenie hokejového klubu New York Rangers vynechalo zo zostavy na stretnutie s New Yorkom Islanders 34-ročného ruského krídelníka Artemija Panarina.
Generálny manažér Chris Drury prednedávnom informoval, že Panarinovi neponúkne nový kontrakt a do konca prestupového obdobia sa pokúsi o jeho výmenu v rámci NHL.
Panarin je tímovým lídrom v kanadskom bodovaní, z 52 zápasov vyťažil 19 gólov a 38 asistencií.
Ruský hokejista je v poslednom roku svojho sedemročného kontraktu v hodnote 81,5 milióna amerických dolárov.
Podľa informácií oficiálneho webu NHL by nemal hrať ani v zostávajúcich dueloch pred olympijskou prestávkou.
Vynechanie zo zostavy Rangers môže byť signálom k tomu, že Panarina čoskoro pošlú na novú klubovú adresu, alebo sa snažia skúseného hokejistu uchrániť od zranenia.
Vedenie klubu tiež avizovalo, že začalo s prestavbou tímu, ktorý je v aktuálnom ročníku na poslednom mieste vo Východnej konferencii.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: