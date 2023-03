V NHL sa uskutočnila výmena po uzávierke. Nashville získal útočníka

Aktuálne je pod ročným dvojcestným kontraktom s garantovaným zárobkom 300 tisíc dolárov. V prípade povolania do NHL by sa táto suma zdvihla na 750 tisíc.

Dvadsaťsedemročný útočník odohral v posledných troch sezónach niekoľko duelov v NHL, no v tej prebiehajúcej sa do najvyššej súťaže nepozrel. V drese Springfieldu v AHL pozbieral 11 (6+5) bodov v 45 zápasoch. Zvyšok ročníka odohrá v Milwaukee.

Hoci sa uzávierka prestupov v NHL uskutočnila 3. marca, kluby si stále môžu vymieňať hráčov. Tí však vo svojich nových tímoch nemôžu nastúpiť v play off, preto sú vážnejšie výmeny po deadline zbytočné.

Angello bude môcť hrať za Milwaukee aj v prípade postupu do play off AHL. Je to z toho dôvodu, že sa uzávierka prestupov v nižšej súťaži udeje v piatok 10. marca, teda týždeň po uzávierke v NHL.