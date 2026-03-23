O krok bližšie k NHL. Mladý slovenský útočník podpísal kontrakt s Philadelphiou

Alex Čiernik
Sportnet|23. mar 2026 o 19:55
Dvadsaťjedenročný krídelník bol draftovaný v roku 2023 vo štvrtom kole zo 120. miesta.

Slovenský hokejový útočník Alex Čiernik podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Philadelphia Flyers v NHL.

Zmluva začne platiť od budúcej sezóny 2026/27. 

Dvadsaťjedenročný krídelník, syn bývalého obrancu Ivana Čiernika, bol draftovaný Philadelphiou v roku 2023 vo štvrtom kole zo 120. miesta.

V aktuálnej sezóne pôsobil vo fínskej najvyššej súťaži v drese Lahti Pelicans, za ktorých odohral 19 zápasov so ziskom troch bodov za gól a dve asistencie.

V novembri zmenil pôsobisko a zamieril do Švédska, kde v druhej najvyššej súťaži nastupoval za Nybro Vikings. V 21 stretnutiach si pripísal päť bodov (2+3).

Vlani na konci ročníka nastúpil aj na tri zápasy v zámorskej AHL vo farmárskom tíme Philadelphie.

Hoci sa Čiernik narodil v Nemecku, reprezentuje Slovensko. Patrí k silným ročníkom 2004 a 2005, ktorý Slovensku priniesol viacero talentov. 

Prešiel mládežníckymi výbermi a z turnaja Hlinka Gretzky Cup má striebornú medailu, čo je najväčší juniorský úspech partie okolo Šimona Nemca či Juraja Slafkovského. 

„Boli sme skvelá partia, takže na tie časy spomínam s radosťou," hovoril v minulosti Čiernik.

Rád by si zážitky s kamarátmi raz zopakoval aj v seniorskej reprezentácii. Z ročníka 2004 je už ôsmy hráč, ktorý sa predstavil aj v „áčkovom" výbere. 

V novembri 2025 si pripísal debut v seniorskej reprezentácii. Na Nemeckom pohári odohral dva zápasy a zaznamenal jednu asistenciu.

Alex Čiernik
Alex Čiernik
O krok bližšie k NHL. Mladý slovenský útočník podpísal kontrakt s Philadelphiou
dnes 19:55
