O krok bližšie k NHL. Mladý slovenský útočník podpísal kontrakt s Philadelphiou

Slovenský hokejový útočník Alex Čiernik podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Philadelphia Flyers v NHL.
Zmluva začne platiť od budúcej sezóny 2026/27.
Dvadsaťjedenročný krídelník, syn bývalého obrancu Ivana Čiernika, bol draftovaný Philadelphiou v roku 2023 vo štvrtom kole zo 120. miesta.
V aktuálnej sezóne pôsobil vo fínskej najvyššej súťaži v drese Lahti Pelicans, za ktorých odohral 19 zápasov so ziskom troch bodov za gól a dve asistencie.
V novembri zmenil pôsobisko a zamieril do Švédska, kde v druhej najvyššej súťaži nastupoval za Nybro Vikings. V 21 stretnutiach si pripísal päť bodov (2+3).
Vlani na konci ročníka nastúpil aj na tri zápasy v zámorskej AHL vo farmárskom tíme Philadelphie.
Hoci sa Čiernik narodil v Nemecku, reprezentuje Slovensko. Patrí k silným ročníkom 2004 a 2005, ktorý Slovensku priniesol viacero talentov.
Prešiel mládežníckymi výbermi a z turnaja Hlinka Gretzky Cup má striebornú medailu, čo je najväčší juniorský úspech partie okolo Šimona Nemca či Juraja Slafkovského.
„Boli sme skvelá partia, takže na tie časy spomínam s radosťou," hovoril v minulosti Čiernik.
Rád by si zážitky s kamarátmi raz zopakoval aj v seniorskej reprezentácii. Z ročníka 2004 je už ôsmy hráč, ktorý sa predstavil aj v „áčkovom" výbere.
V novembri 2025 si pripísal debut v seniorskej reprezentácii. Na Nemeckom pohári odohral dva zápasy a zaznamenal jednu asistenciu.