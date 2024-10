VIDEO: Obhajca prišiel o kapitána. Museli mu pomáhať zísť z ľadu

No ten najdesivejší moment prišiel až v tretej tretine.

Cats sa snažili vybojovať aspoň bod v hre bez brankára. Pri útočnom tlaku však kapitán Aleksander Barkov zlomil hokejku.

Vyústilo to do šance "senátorov" rozhodnúť. Fínsky forvard sa im v tejto snahe snažil zabrániť, ale po páde a náraze do mantinelu sa zranil. Keď mu pomáhali dostať sa na striedačku, nemohol preniesť váhu na pravú nohu.