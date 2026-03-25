VIDEO: Životný sen má na dosah. Adam Sýkora bude debutovať v NHL

Slovenský hokejista Adam Sýkora by mal v noci na štvrtok debutovať v NHL za New York Rangers.
Dvadsaťjedenročný útočník odohrá prvý zápas v zámorskej profilige na ľade Toronta (0:30 SEČ).
Stane sa 99. Slovákom, ktorý si pripíše aspoň jeden zápas v najlepšej lige sveta.
Na stredajšom tréningu bol súčasťou druhého útoku Rangers s Vincentom Trocheckom a Willom Cuyllem.
Sýkora v aktuálnej sezóne odohral v AHL v drese Hartford Wolf Pack 62 zápasov a získal 29 bodov (12+17).
VIDEO: Adam Sýkora na tréningu Rangers
V poslednom čase hral v dobrej forme. V posledných 14 zápasoch nazbieral 11 bodov. V mužstve patril aj medzi opory v oslabových hrách.
Jeho 12 gólov v tomto ročníku je jeho kariérové maximum a na ďalšie svoje maximum 30 bodov mu chýba už len bod. Momentálne je najlepší strelec Wolf Pack v góloch v oslabení (3) a tiež v bodoch (4).
V Hartforde je stabilným členom základnej zostavy už tretí rok. Celkovo tam odohral 201 zápasov so ziskom 82 bodov.
New York Rangers nemajú vydarenú sezónu a v tabuľke Východnej konferencie sú na poslednom mieste. Momentálne ťahajú sériu piatich prehier v rade.
