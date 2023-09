Ružička dostane šancu, sľubuje tréner. Musí však podávať vyrovnané výkony

V základnej časti odohral 44 z 82 zápasov a nazbieral v nich 20 bodov (6+14), všetky však prišli v prvých 25 dueloch. V ďalších 19 nebodoval a potom bol zdravý náhradník. To musí teraz podľa kormidelníka "plameňov" zmeniť.

"Toto je pre neho dôležité obdobie. Musí sa chopiť svojej šance a nepustiť ju. Príležitosť dostane, ale musí ju skutočne využiť. Musí si vyjasniť svoje ciele. Má schopnosti na NHL, ale musí podávať stabilne dobré výkony. Je robustný a je ťažké mu zobrať puk.

Jeho niekdajší kouč v záložnom tíme mi povedal, že je príliš dobrý na AHL. Má len problém s nevyrovnanosťou výkonov. V minulej sezóne raz zažiaril a potom sa vyparil, čo sa nemôže stávať," povedal o Huska o Ružičkovi, citoval ho klubový web.

Mladý Slovák si je vedomý svojich nedostatkov a chce zabojovať o trvalé miesto na súpiske Flames.

"Mal som dobré leto a som pripravený urobiť ďalší krok. Mám veľkú šancu ukázať, že som schopný hrať v prvých dvoch útokoch. V ostatnom ročníku som si to vyskúšal v niekoľkých zápasoch a myslím si, že mi to išlo. Musím však pravidelne bodovať a ukázať, že si zaslúžim to miesto. Chcem si ho udržať počas celej sezóny," vyhlásil Ružička.

Nové vedenie klubu už dávnejšie prisľúbilo, že mladíci dostanú viac príležitostí ako za bývalého trénera Darryla Suttera. Okrem Ružičku sú súčasťou prebiehajúceho predsezónneho kempu aj Martin Pospíšil a Samuel Honzek.