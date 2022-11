Ešte pred zopár dňami ho tréner nepotreboval. Ružička sa dočká štartu v NHL

Dnes o 2.00 v noci stredoeurópskeho času by mal nastúpiť na duel proti Seattle Kraken. Miesto by mal Slovák dostať vo štvrtej formácii.

"Je dôvod, prečo Adam Ružička v tejto sezóne ešte nehral a prečo tím nemusel povolať žiadneho hráča z AHL. Súčasnému kádru sa darí a drastická zmena by nemusela priniesť rovnaký výsledok.

Keby sa prvému útoku nedarilo, môžu nastať zmeny, ale zatiaľ to nie je nutné. Navyše, ide im to aj v presilovkách. Ak by v nich nastal problém, zmena by bola o to viac potrebná.

Zdá sa tiež, že Sutter dopraje hráčom čas na to, aby sa zohrali," písal Julian McKenzie z magazínu The Athletic.