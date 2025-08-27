Operácia ho nezastavila. Kapitán Winnipegu sa vracia rýchlejšie, než sa čakalo

TASR|27. aug 2025 o 16:53
Podstúpil zákrok bedrového kĺbu.

WINNIPEG. Kapitán hokejistov Winnipegu Jets Adam Lowry sa vrátil na ľad tri mesiace po operácii bedrového kĺbu. Klub NHL o tom informoval v stredu na sociálnych sieťach.

Lowry absolvoval operáciu koncom mája, pričom lekári predpokladali päť až šesťmesačné obdobie potrebné na zotavenie. Tridsaťdvaročný útočník vynechá úvod sezóny 2025/2026.

Tá bude pre neho záverečná v rámci päťročnej zmluvy na celkovo 16,25 milióna dolárov. Po jej vypršaní sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.

Skúsený center odohral v uplynulej sezóne 73 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 34 kanadských bodov (16+18) a pomohol tímu k zisku Prezidentskej trofeje za triumf v dlhodobej časti.

V 13 dueloch play off mal bilanciu 4+0, jeho tím vypadol 2. kole s Dallasom po prehre 2:4 na zápasy. Lowry odohral v drese Jets všetkých svojich 11 sezón v NHL.

