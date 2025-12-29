Poprad na jeden zápas príde o kapitána. Disciplinárka ho suspendovala

Skúsený útočník a kapitán HK Poprad Adam Cracknell si nezahrá v najbližšom ligovom zápase.
Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja mu uložil trest zastavenia výkonu športovej činnosti na jeden duel.
Disciplinárny postih súvisí so zákrokom zo zápasu 33. kola Tipsport ligy proti HC Košice. V samom závere stretnutia, konkrétne v čase 59:03, sa 40-ročný útočník dopustil faulu, ktorý disciplinárna komisia vyhodnotila ako bezohľadné ohrozenie protihráča.
Podľa verdiktu sa Cracknell zahnal hokejkou a zasiahol súpera vysokou intenzitou do oblasti trupu.
Rozhodcovia incident posúdili už počas stretnutia a udelili popradskému kapitánovi päťminútový trest spojený s vylúčením do konca zápasu.
Po dodatočnom preskúmaní situácie pristúpila disciplinárna komisia k ďalšiemu postihu v podobe jednozápasovej stopky.
Cracknell tak bude Popradu chýbať v najbližšom domácom stretnutí proti Liptovskému Mikulášu.
