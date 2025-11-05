ONLINE: Washington Capitals - St. Louis Blues dnes, NHL LIVE (Fehérváry, Dvorský)

Sportnet|5. nov 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Washington Capitals - St. Louis Blues.

ST. LOUIS. Hokejisti tímov Washington Capitals a St. Louis Blues dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.

V stretnutí proti sebe nastúpia dvaja Slováci, za domácich obranca Martin Fehérváry a za hostí útočník Dalibor Dvorský.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

NHL  2025/2026
06.11.2025 o 01:30
Washington
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
St. Louis
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:30.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 20:00
