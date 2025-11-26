Nemky odštartovali domáci šampionát najlepším spôsobom. Zvíťazili aj Španielky

Nemecké hádzanárky odštartovali v stredu domáci svetový šampionát víťazstvom v C-skupine v Stuttgarte nad Islandom 32:25.
V „déčku“ v Trieri potvrdili úlohu favoritiek Španielky, ktoré zdolali Paraguajčanky 26:17. Nemecko hostí v poradí 27. majstrovstvá sveta spoločne s Holandskom.
Slovenky sa na MS neprebojovali, keď v aprílovej baráži nestačili na Švajčiarsko po výsledkoch 22:38 vonku a 24:30 doma.
Od Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF) nedostali ani voľnú kartu ako v roku 2021, keď na šampionáte v Španielsku obsadili konečnú 26. priečku. Tentoraz ju dostali Chorvátsko a Čína.
MS v hádzanej - 26. november:
C-skupina (Stuttgart/Nem.):
Nemecko - Island 32:25 (18:14)
D-skupina (Trier/Nem.):