Švédky vysoko deklasovali Kubu, suverénne boli aj Nórky

TASR|29. nov 2025 o 22:57
Nórky sú na čele svojej skupiny.

Nórske hádzanárky dosiahli suverénne víťazstvo aj vo svojom druhom zápase na MS, v sobotu deklasovali v H-skupine v nemeckom Trieri Kazachstan 41:16.

Úradujúce olympijské a európske šampiónky vedú tabuľku s plným počtom bodov a majú už istú miestenku v hlavnej fáze.

Na čele A-skupiny sú Dánky, ktoré zvíťazili v Rotterdame nad Chorvátkami 35:24. G-skupinu vedú po dvoch zápasoch Švédky, severanky si poradili s Kubou hladko 46:17.

Češky po úvodnej prehre so Švédkami (23:31) nestačili v sobotu v Stuttgarte ani na Brazílčanky, keď neudržali päťgólový náskok a podľahli súperkám 22:28.

V „géčku“ tak stále čakajú na prvý bod, o postup do hlavnej fázy budú bojovať v pondelok proti Kube (18.00 h).

MS v hádzanej žien 2025 - 29. november:

A-skupina (Rotterdam/Hol.):

Rumunsko - Japonsko 31:27 (16:14)

Chorvátsko - Dánsko 24:35 (10:16)

B-skupina (Hertogenbosch/Hol.):

Švajčiarsko - Senegal 25:24 (14:13)

Irán - Maďarsko 13:47 (7:27)

G-skupina (Stuttgart/Nem.):

Brazília - Česko 28:22 (12:15)

Kuba - Švédsko 17:46 (9:25)

H-skupina (Trier/Nem.):

Angola - Kórejská republika 34:23 (19:13)

Kazachstan - Nórsko 16:41 (7:21)

