Švédky vysoko deklasovali Kubu, suverénne boli aj Nórky

Nórske hádzanárky dosiahli suverénne víťazstvo aj vo svojom druhom zápase na MS, v sobotu deklasovali v H-skupine v nemeckom Trieri Kazachstan 41:16.
Úradujúce olympijské a európske šampiónky vedú tabuľku s plným počtom bodov a majú už istú miestenku v hlavnej fáze.
Na čele A-skupiny sú Dánky, ktoré zvíťazili v Rotterdame nad Chorvátkami 35:24. G-skupinu vedú po dvoch zápasoch Švédky, severanky si poradili s Kubou hladko 46:17.
Češky po úvodnej prehre so Švédkami (23:31) nestačili v sobotu v Stuttgarte ani na Brazílčanky, keď neudržali päťgólový náskok a podľahli súperkám 22:28.
V „géčku“ tak stále čakajú na prvý bod, o postup do hlavnej fázy budú bojovať v pondelok proti Kube (18.00 h).
MS v hádzanej žien 2025 - 29. november:
A-skupina (Rotterdam/Hol.):
Rumunsko - Japonsko 31:27 (16:14)
Chorvátsko - Dánsko 24:35 (10:16)
B-skupina (Hertogenbosch/Hol.):
Švajčiarsko - Senegal 25:24 (14:13)
Irán - Maďarsko 13:47 (7:27)
G-skupina (Stuttgart/Nem.):
Brazília - Česko 28:22 (12:15)
Kuba - Švédsko 17:46 (9:25)
H-skupina (Trier/Nem.):