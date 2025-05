Tatran Prešov delí od titulu jediné víťazstvo. Považanom na domácej palubovke nedal šancu

Radoslav Antl, tréner Prešova: „Dnes to bol diametrálne odlišný zápas ako v Považskej Bystrici. Ďakujeme chlapcom, obrana stála, ťahali sme prvú aj druhú vlnu. Sme spokojní, každý gólik sa počíta. Museli sme zmeniť naše nastavenie, súhru s krídlami a behy. Nasadiť brankára Matúša Mitošinku sa ukázalo ako výborný ťah, podal výborný výkon. Ďakujeme fanúšikom, že si našli cestu do haly.“

Václav Straka, tréner Považskej Bystrice: „Bola tam päťminútovka, v ktorej mal Mitošinka zákroky, my sme urobili tri technické chyby a Prešov to dokázala potrestať. Urobili sme strašne veľa chýb. Prvý polčas bol trocha aj smolný, v obrane sme mali dobré veci, ktoré sa poodrážali. Súper využil naše individuálne chyby v obrane aj útoku. Gólový rozdiel nehrá v play off úlohu, dôležité bude sa do stredy zmobilizovať.“