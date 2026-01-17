Dunajská Streda pokračuje v skvelej sérii. V MOL lige sa darilo aj druhému slovenskému tímu

Hádzanárky DAC Dunajská Streda zostávajú v nadnárodnej MOL lige na prvom mieste a bez prehry, v 13. kole zdolali Hodonín na svojej palubovke 33:18.
Úspešný bol v sobotu aj druhý slovenský zástupca v súťaži, Šaľa si po výsledku 30:22 odnášala výhru z Olomouca.
MOL liga - 13. kolo:
HC DAC Dunajská Streda - Handball Hodonín 33:18 (16:9)
Najviac gólov: Čočajová 7/1, Franušičová 6, Coronadová 4 - Víchová 5, Bekeová 4/2, Da Costová 3. Rozhodcovia: Nagy, Ondruš, vylúčené: 2:3.
Handball Club Zlín - Sokol Písek 19:23 (9:14)
Najviac gólov: Krapková 4/1, Kříčková a Polomíková po 4 - Korešová 6/1, Svobodová 6, Holeňáková a Stellnerová po 3. Rozhodcovia: Beneš, Kubis, vylúčené: 4:4, 163 divákov.
DHK Zora Olomouc - HK Slovan Duslo Šaľa 22:30 (10:13)
Najviac gólov: Gabrhelová 5/1, Kubálková 3/2, Možíšová 3 - Vargová 12/3, Bujnochová 4, Pócsiková 3/1, Pillerová 3. Rozhodcovia: Fiala, Paululik, vylúčené: 4:2, 222 divákov.
DHC Plzeň - DHK Baník Most 21:28 (10:13)
Najviac gólov: Drozdová a Buchnerová po 4, Polanková 4/3 - Šustáčková 8/2, Behenská 5, Jestříbková 3. Rozhodcovia: Knytlová, Sovová, vylúčené: 3:4.