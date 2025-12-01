České hádzanárky si vybojovali postup do hlavnej fázy. Japonsko vyradilo Chorvátky

Momentka z majstrovstiev sveta v hádzanej žien 2025.
Momentka z majstrovstiev sveta v hádzanej žien 2025. (Autor: X/IHF)
TASR|1. dec 2025 o 19:41
Priamy súboj o postup zvládol Senegal proti Iránu.

Hádzanárky Česka si na MS v Nemecku a Holandsku vybojovali postup do hlavnej fázy. V pondelkovom rozhodujúcom súboji o tretiu priečku v G-skupine zdolali Kubu v aréne v Stuttgarte presvedčivo 44:21.

Medzi najlepších 24 tímov šampionátu sa dostali aj Japonky po víťazstve nad Chorvátskom 25:19 v A-skupine v Rotterdame.

Priamy súboj o postup z B-skupiny v 's-Hertogenboschi zvládol Senegal proti Iránu po výsledku 30:21 a v H-skupine si účasť v hlavnej fáze zabezpečila Kórejská republika po hladkom triumfe nad Kazachstanom 35:17.

MS v hádzanej žien 2025 - 1. december:

A-skupina (Rotterdam/Hol.):

Japonsko - Chorvátsko 25:19 (10:10)

B-skupina (Hertogenbosch/Hol.):

Senegal - Irán 30:21 (17:15)

G-skupina (Stuttgart/Nem.):

Česko - Kuba 44:21 (21:10)

H-skupina (Trier/Nem.):

Kórejská republika - Kazachstan 35:17 (15:7)

