Nemky zdolali aj Srbky a ovládli skupinu. Prekvapením MS sú Faerské ostrovy

Hádzanárky Faerských ostrovov si pri svojej premiérovej účasti na MS vybojovali postup do hlavnej fázy.
Po piatkovom víťazstve nad Španielkami (27:25) zdolali reprezentantky historicky najmenšej krajiny na šampionáte v nedeľnom dueli D-skupiny aj Paraguaj 36:25.
Z „déčka“ pôjde do hlavnej fázy z 1. miesta Španielsko, ktoré výhrou 31:26 nad Čiernou Horou zároveň uzavrelo skupinu v nemeckom Trieri.
V priamom súboji o tretiu postupovú priečku z „céčka“ sa viac darilo Islanďankám. Tie si v Stuttgarte poradili s hráčkami Uruguaja 33:19.
Island si pripísal prvú výhru. O lídrovi rozhodol posledný zápas C-skupiny medzi Nemeckom a Srbskom, v ktorom Nemky uspeli 31:20.
Poľsko v F-skupine zdolalo Tunisko 29:26 a po druhej výhre na šampionáte si v predstihu zabezpečilo postup.
V rámci prvej časti turnaja ich čaká ešte utorkový súboj proti obhajkyniam z Francúzska. Tie si v holandskom meste s-Hertogenbosch poradili s Číňankami 47:21 a sú na čele skupiny.
V prvom nedeľnom súboji v rámci E-skupiny vyhrali Rakúšanky nad Argentínou 27:23 a po dvoch výhrach majú tiež istý postup.
MS v hádzanej - 30. november:
C-skupina (Stuttgart/Nem.):
Island - Uruguaj 33:19 (16:13)
Nemecko - Srbsko 31:20 (17:10)
D-skupina (Trier/Nem.):
Faerské ostrovy - Paraguaj 36:25 (17:7)
Čierna Hora - Španielsko 26:31 (11:15)
E-skupina:
Poľsko - Tunisko 29:26 (13:13)
Čína - Francúzsko 21:47 (12:26)
F-skupina: