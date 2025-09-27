Tatran Prešov pokračuje v dominancii. Modra nemala najmenšiu šancu

BRATISLAVA. Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili aj v 5. kole Niké Handball Extraligy.
Úradujúci slovenský majster vyhral v sobotu na palubovke HáO TJ Slovan Modra jednoznačne 37:19 a tabuľku vedie s plným počtom. Modre patrí piata priečka.
Druhé miesto patrí Považskej Bystrici, ktorá zdolala doma Záhorákov 38:31. V ďalšom zápase si Nové Zámky poradili s Topoľčanmi 32:26.
Niké Handball Extraliga - 5. kolo:
MŠK Považská Bystrica - HC Záhoráci 38:31 (21:10)
Najviac gólov: Štefina 9/1, Urík 8, Macháč 4/1, Kovács 4 - Spasih 9, Grich 5/3, Soldo a Krajčír po 4. Rozhodovali: Gabriš, Veselka, 7 m hody: 6/3 - 7/4, vylúčení: 5:3, 523 divákov.
HáO TJ Slovan Modra - Tatran Prešov 19:37 (10:17)
Najviac gólov: Mišových a Frno po 4 - Karlov 9/3, Fenár 5, Mitaľ, Bogdanič a M. Antl po 4. Rozhodovali: Gönczi, Majstrík, 7 m hody: 4/1 - 5/3, vylúčení: 4:5, 230 divákov.
MHC ŠTART Nové Zámky - HK AGRO Topoľčany 32:26 (19:11)
Najviac gólov: Valent 8, Tilandy 7, Lukačin 5 - Kubrický 8, Bačik 6/2, Vanek 5, Cigáň 5/1. Rozhodovali: Nagy, Ondruš, 7 m hody: 3/3 - 5/3, vylúčení: 4:6, 200 divákov.