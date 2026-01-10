Michalovce doma hladko zdolali Porubu, Dunajská Streda naďalej stopercentná

Hádzanárky DAC Dunajská Streda sú aj po 12. kole MOL ligy stopercentné. V sobotňajšom stretnutí zvládli duel na palubovke Zlína 35:18.
Súťaž tak vedú s náskokom siedmich bodov pred Mostom, ktorý remizoval s Olomoucom 29:29, no má ešte zápas k dobru.
Šaľa prehrala druhýkrát za sebou, keď neuspela v Písku 32:36. V tabuľke klesla na 5. priečku, keď ju preskočili Michalovce po triumfe nad Porubou 33:16.
Zemplínčanky však odohrali o zápas viac.
MOL liga - 12. kolo:
HC Zlín - HC DAC Dunajská Streda 18:35 (9:18)
najviac gólov: Fuksová 6, Kříčková 3, Krejčíková, Krapková a Mikulášková po 2 - Franušičová 6, Bánfaiová a Bjalončíková po 4, Élőová 4/4 Rozhodcovia: Králíček a Letev, vylúčené: 1:1, 7m: 0 - 5/4, 288 divákov
MŠK Iuventa Michalovce - Sokol Poruba 33:16 (16:9)
najviac gólov: Kowaliková 7, Dvoščáková a Biegerová po 5 - Farářová 7/4, Rajová 3, Ferenyiová 2. Rozhodcovia: Daňo a Sabol, vylúčené: 2:2, 7m: 3/0 - 4/4, 430 divákov
Sokol Písek - HK Slovan Duslo Šaľa 36:32 (18:19)
najviac gólov: Korešová 14/6, Svobodová 8, Holeňáková a Seidlová po 4 - Rajnohová a Vargová po 6, Bujnochová 6/2. Rozhodcovia: Bubeníček a Valášek, vylúčené: 6:7, 7m: 6/6 - 4/3, 196 divákov
DHK Baník Most - DHK Zora Olomouc 29:29 (13:14)
najviac gólov: Šustáčková 9/5, Nedvědová 5, Jestříbková 4 - Daňková 6/2, Kräuterová 4, Gabrhelová, Horutová, Horáková, Roupcová a Kubálková po 3. Rozhodcovia: Halada a Kosmák, vylúčené: 2:6, 7m: 6/5 - 2/2, 400 divákov