DAC chce zostať na vlne úspechov. V jubilejnej sezóne je veľkou výzvou zisk treble

Zostať na vlne úspechov by im malo pomôcť aj viacero nových tvárí v kádri trénera Viktora Debreho.

DUNAJSKÁ STREDA. Sezóna 2025/2026 bude pre hádzanársky klub DAC Dunajská Streda desiata v histórii a jubileum by rád oslávil úspechmi v súťažiach žien.

Do družstva pribudla brazílska ľavá krídelníčka Ana Claudia Bolzanová Silvová, maďarská brankárka Kitty Mistinová, jej krajanka pravá krídelníčka Kíra Bánfaiová, stredná spojka Nora Fajfričová so srbským i nórskym občianstvom a chorvátska pravá spojka Lea Franušičová.

Zisk treble (Slovenský pohár, slovenská extraliga, MOL liga) je pre DAC veľká výzva pred novou sezónou.

„Verím, že máme pred sebou úspešnú sezónu a že na jej konci budeme ešte silnejší a viac sa zapíšeme do povedomia v Európe. Náš klub oslávi 10. výročie založenia a chceli by sme to osláviť úspechmi,“ konštatoval Horváth.

Hráčky DAC sa okrem domácich súťaží predstavia aj v Európskom pohári, v ktorom narazia na španielsky tím Atticgo Bm Elche. Favorit dvojzápasu 2. kola bude Elche, ktoré je víťaz EL zo sezóny 2023/2024.

Doterajším maximom DAC v EL je štvrťfinále zo sezóny 2021/2022 a Horváth verí, že napriek náročnému súperovi je v silách hráčok minimálne zopakovať toto umiestnenie.