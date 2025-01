Obhajca titulu odštartoval prípravu s torzom kádra. Trénerovi sa hlásilo len 10 hráčov

PREŠOV. Počas sviatočného pondelka odštartovali prípravu na pokračovanie sezóny 2024/2025 hádzanári Tatrana Prešov. Obhajca majstrovského titulu po 15 kolách Niké Handball Extraligy, v aktuálnej tabuľke druhý o dva body za vedúcou Považskou Bystricou, nezačal ale v kompletnom zložení. Trénerovi Ratkovi Djurkovičovi sa na prvom tohtoročnom tréningu hlásilo len desať hráčov. Brankár Matúš Mitošinka, pivoti Nikola Malivojevič, Peter Kimák-Fejko, Maroš Varga, spojky Igor Karlov, Adama Sako, Daniil Radčenko, Daniel Polanský, krídla Josef Hozman a Marco Antl.

Pre reprezentačné povinnosti chýbali krídelníci Damián Mitaľ, Erik Fenár, spojka Jakub Kravčák a brankár Adam Zubrický.

Brazílčan Araxá a Portugalčan Silva mali problémy s leteckými spojmi. Kubánec Hernandez čaká v Havane doklad umožnenia vycestovania na Slovensko aj s rodinou V klube skončil chorvátsky pivot Na listine rekonvalescentov po operačných zákrokoch sú stále brankár Igor Čupryna, spojky Lukáš Urban a Dávid Turek.

„Klub sa dohodol na predčasnom rozviazaní zmluvy s chorvátskym pivotom Domagojom Potnarom. Na hosťovanie do konca sezóny v aktuálne treťom tíme českej Chance extraligy SKKP Handball Brno sme uvoľnili krídelníka Tomáša Fecha. Pivot Lucas Barroso Araxá nestihol pre meškajúci let z rodnej Brazílie do maďarskej metropoly následne vlak do Košíc. Kubánec Pavol Hernandez musel zase v Havane čakať na dotiahnutie formalít, aby na Slovensko mohol pricestovať s rodinou. Nuž a štart prípravy nestihol Portugalčan Jorge Silva kvôli zrušeniu plánovaného letu. V najbližších dňoch by už mali byť k dispozícii trénerovi Ratkovi Djurkovičovi,“ informoval manažér Tatranu Prešov Pavol Kožlej.

V príprave proti Egeru i Ferencvárosu Tatran Prešov má počas prípravného obdobia, ktoré vyvrcholí 23. januára v Tatran Handball Arena odloženým stretnutím s Považskou Bystricou naplánované tri prípravné stretnutia. V piatok, 10. januára o 18.00 h v THA proti maďarskému Egeru. O týždeň 17. januára vycestuje 18-násobný slovenský hádzanársky šampión na prípravný zápas do Budapešti proti tamojšiemu Ferencvárosu. Tretí prípravný duel je ešte v štádiu vybavovania.

Počas predošlých voľných aj sviatočných dní hráči Tatranu Prešov podľa ich čiernohorského trénera ale nezaháľali. „Rozišli sme sa s tým, že všetci hráči kádra dostali tréningový plán, na základe ktorého sa i počas sviatočných dní mali venovať športovým aktivitám,“ prezradil Djurkovič.

„To preto, aby sme sa po návrate nemuseli v príprave ťažšie či pomalšie rozbiehať. Pravda, nie sme aktuálne kompletní, no o týždeň by to už malo byť v poriadku. Prezradím, že klub pracuje i na prípadnom získaní nových hráčov.“ Urban sa nevyhne ďalšej operácii kolena Od začiatku sezóny 2024/2025 hráčov Tatranu Prešov kvárili zranenia viacerých hráčov. V určitom období ich naraz chýbalo až sedem. Momentálne sa vari najviac čaká na návrat najskúsenejších z nich. Kapitána mužstva Lukáša Urbana a jeho asistenta brankára Igora Čuprynu. Obaja po operáciách kolien sú aktuálne v štádiu rehabilitácií. S Lukášom Urbanom, ktorý po operácii skúsil návrat na do zápasového diania, no pokus to bol nevydarený. Proti Bojniciam v THA nedohral. Pre bolesti a opakované opuchnutie i pri menšej záťaži, dokonca aj pri bežnej chôdzi, musel znovu za lekármi.

„Po konzultáciách aj s jednou americkou klinikou dospeli k záveru, že musím znovu pod skalpel. Ukázalo sa totiž, že problémy mi spôsobuje určitá časť menisku, ktorú pri vyšetrení magnetickou rezonanciou pred časom nebolo vidieť. Ako to presne zistiť vraj je, len nanovo koleno otvoriť. Ak bude meniskus naozaj poškodený, tak bude nevyhnutné ho zašiť. Neviem, či je to práve tá dobrá správa. Dúfal však, že lekári problém nájdu a odstránia ho. Ak sa to podarí, tak rehabilitácia to takomto zákroku býva dlhšia, troj, možno až štvormesačná. Predsa len je tu však šanca konečne na návrat. Každý deň čakám na termín ďalšej operácie. Ak všetko vyjde, je tu stále nádej, že záver sezóny by som mohol stihnúť.“

Igor Čupryna. (Autor: Ján Leško)

Čupryna už zabehá i bicykluje Keď sme sa naostatok niekedy v polovici decembra minulého roka stretli s Igom Čuprynom, do THA pred zápasom s Topoľčanmi prišiel o barlách. Pred prvým tohtoročným tréningom vyšiel z hráčskej kabíny športovo odetý, bez bariel, dokonca rezkým krokom.