Tatran má za sebou úspešnú prípravu, prehral najviac o gól. Tréner chce ešte jednu posilu

Tatranu chýbali v Česku viacerí hráči - skúsený Lukáš Urban i mladíci Daniel Polanský a Maroš Varga. Pavel Hernandez hral cez bolesť zuba so sebazaprením.

Sedem z nich sme vyhrali, dva na turnaji v Kopřivnici s maďarským Gyogyosom a v opäť v Česku so Zubří, prehrali najtesnejším gólový rozdielom. Aj z prehier sa dá poučiť, preto z nich žiadnu vedu nerobím. Samozrejme, i z tej druhej si doma urobíme určité závery.“

Tréner vyzdvihol profesionálny prístup hráčov

Tréner Djurkovič vyzdvihol profesionálny prístup svojich zverencov v každej z jednotlivých fáz prípravného obdobia.

„Všetci si svoju prácu robili poctivo. Nemusel som ani často zvyšovať hlas. V každej z činnosti, či fyzickej mimo ihriska, alebo v herných činnostiach na tréningoch i v zápasoch šli na maximum.

To si cením najviac. A verím, že to všetko už čoskoro prenesú do súťažných stretnutí. Nemožno neopomenúť ani fakt, že mužstvo malo klubom vytvorené na prípravu skvelé podmienky.“