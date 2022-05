Sú outsiderom, ale kožu lacno nepredajú. Straňovský: Aj motyka môže vystreliť

„Prešov má hráčsky káder úplne niekde inde ako momentálne my v HK Košice. Je širší a s bohatými skúsenosťami aj z európskych súťaží. Na rozdiel od nás, ktorí to v zápasoch ťaháme zväčša s ôsmimi hráčmi,“ podotkol Straňovský.

„Sme síce trochu po semifinále unavení, no odhodlaní vo finále súperovi nič nedarovať. Chceme zo seba vydať maximum, bojovať naplno a uhrať čo najlepšie výsledky. Každý chce zvíťaziť, aj my máme v pláne favoritovi voľačo uchmatnúť. Niekedy aj motyka môže vystreliť,“ vyhlásil dlhoročný slovenský reprezentant.

Raz už v prebiehajúcej sezóne vystrelila, a to v pohárovom stretnutí. Košice v ňom doma Prešov zdolali, suverén slovenskej hádzanárskej scény sa nedostal ani do finále.

„Brali by sme, ak by sa to zopakovalo v našom domácom a mimoriadne prajnom prostredí v Trebišove. Cieľom v tomto ročníku extraligy bolo postúpiť do finále. To sa nám podarilo a teraz si to ideme rozdať s Prešovom,“ dodal Straňovský.